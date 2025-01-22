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Три новых судебных участка хотят создать в Самарской области

Самарские депутаты обсудили создание новых судебных участков.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области могут появиться три новых судебных участка. Проект соответствующего закона рассмотрели 21 января на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской губернской думы.

Доклад на эту тему представил заместитель председателя Самарского областного суда Александр Шилов. Проект предполагает внесение изменений в федеральный закон о числе мировых судей и судебных участков в регионах. Это связано с увеличением нагрузки на существующих судей.

Два новых судебных участка предлагают создать в Самаре: в Красноглинском и Самарском районе. И еще один — в Комсомольском районе Тольятти. Участники заседания комитета решили направить проект в совет законодателей РФ.