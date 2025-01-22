Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер

«В ближайшие недели и месяцы в совместной операции примут участие несколько финских военно-морских подразделений, которые будут варьироваться в зависимости от ситуации и оперативных требований. В дополнение к кораблям, находящимся под национальным командованием ВМС Финляндии, будет развернут ракетный катер типа “Хамина” в составе 1-й постоянной военно-морской группы НАТО», — говорится в публикации.
В финских ВМС добавили, что корабль задействуют в группе Североатлантического альянса в январе и феврале.
В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
В рамках объявленной миссии в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ «Даттельн», гидрографическое судно «Люймес» флота Нидерландов и корвет типа «Висбю» ВМС Швеции.
Повреждение кабелей в Балтийском море
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
По данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.