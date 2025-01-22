Саммит СНГ пройдет в Душанбе в октябре, встреча глав правительств — в июне

Кроме этого, Таджикистан во время своего председательства в СНГ выступит с инициативой провести мероприятие с ООН в сентябре в Нью-Йорке, а также с ШОС в Минске. Дипломат не назвал тематику мероприятий, пояснив, что сейчас она уточняется.