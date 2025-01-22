Саммит СНГ пройдет в Душанбе в октябре, встреча глав правительств — в июне

Сегодня на первом в этом году заседании постпредов стран СНГ он представит программу председательства Таджикистана в Содружестве.
По предложению президента Таджикистана саммит глав государств пройдет 10 октября в Душанбе.
Кроме этого, на 5 июня в Душанбе запланировано заседание глав правительств стран СНГ.
Представитель МИД Таджикистана, говоря о председательстве страны в СНГ, отметил, что 2025 год будет насыщенным на мероприятия.
На политическом треке мы акцентируем внимание на придании качественной динамики внешнеполитическому позиционированию СНГ на мировой арене.
Саидмуродзода также отметил, что в 2025 году в деятельности СНГ большое внимание будет уделено теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что в мае лидеры государств СНГ должны собраться в Москве на празднование Дня Победы.
Кроме этого, во время председательства страны внимание будет уделено гуманитарным вопросам, например, проведение спортивных Игр стран СНГ, которое запланировано в Азербайджане.