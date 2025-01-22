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Саммит СНГ пройдет в Душанбе в октябре, встреча глав правительств — в июне

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Таджикистан, который в 2025 году председательствует в СНГ, осенью примет традиционный саммит Содружества, сообщил журналистам в среду начальник управления стран СНГ МИД, национальный координатор Таджикистана по делам ШОС Ахмад Саидмуродзода.

Источник: Sputnik.by

Сегодня на первом в этом году заседании постпредов стран СНГ он представит программу председательства Таджикистана в Содружестве.

По предложению президента Таджикистана саммит глав государств пройдет 10 октября в Душанбе.

сказал Саидмуродзода

Кроме этого, на 5 июня в Душанбе запланировано заседание глав правительств стран СНГ.

Представитель МИД Таджикистана, говоря о председательстве страны в СНГ, отметил, что 2025 год будет насыщенным на мероприятия.

На политическом треке мы акцентируем внимание на придании качественной динамики внешнеполитическому позиционированию СНГ на мировой арене.

сказал он журналистам

Кроме этого, Таджикистан во время своего председательства в СНГ выступит с инициативой провести мероприятие с ООН в сентябре в Нью-Йорке, а также с ШОС в Минске. Дипломат не назвал тематику мероприятий, пояснив, что сейчас она уточняется.

Саидмуродзода также отметил, что в 2025 году в деятельности СНГ большое внимание будет уделено теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что в мае лидеры государств СНГ должны собраться в Москве на празднование Дня Победы.

Кроме этого, во время председательства страны внимание будет уделено гуманитарным вопросам, например, проведение спортивных Игр стран СНГ, которое запланировано в Азербайджане.

СНГ