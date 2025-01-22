Администрация Трампа: кого республиканец взял с собой в Белый дом

В Штатах пройдет также реформа федерального правительства. Трамп подписал указ, ограничивающий возможность принимать новые нормативные акты до того времени, пока его администрация не установит контроль над федеральным правительством. Также новые власти ввели ограничения на наем новых служащих (за исключением армии и некоторых других категорий). Создан департамент эффективности госуправления во главе с Илоном Маском: он призван оптимизировать работу и снизить расходы.