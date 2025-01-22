Администрация Трампа: кого республиканец взял с собой в Белый дом

Кто вошел в новую администрацию Трампа: полный список назначений
В команду президент-республиканец Дональд Трамп отобрал кандидатов, наиболее лояльных ему и его движению Make America Great Again (MAGA, переводится как «Вернем Америке былое величие»). Среди них есть телеведущие, миллиардеры, сотрудники избирательной кампании, конгрессмены и губернаторы. Остановимся на каждом из них подробнее.
Джей Ди Вэнс — вице-президент
Политик отслужил четыре года в морской пехоте, ездил с командировкой в Ирак в роли военного корреспондента. Затем получил степень бакалавра по политологии и философии в Госуниверситете Огайо. Параллельно Вэнс работал на сенатора-республиканца Боба Шулера.
Следующим шагом в карьере политика стало юридическое образование в Йельском университете и создание венчурного фонда Narya Capital в Кремниевой долине. Став сенатором в 2022 году, Вэнс присоединился к движению MAGA и выступил против выделения финансовой поддержки Украине.
Джей Ди Вэнс в возрасте 40 лет станет самым молодым вице-президентом в истории Штатов с 1953 года — тогда эту должность занимал Ричард Никсон.
Сьюзи Уайлс — глава аппарата Белого дома
Уайлс руководит администрацией и консультирует президента по любым вопросам. Политику также предстоит контролировать работу старших сотрудников Белого дома. Должность Сьюзи считается одной из наиболее влиятельных за счет постоянного взаимодействия с президентом.
Опытный политтехнолог, Уайлс дважды руководила кампанией Трампа во Флориде и помогала Рону Десантису на выборах губернатора. Станет первой женщиной, занявшей в Белом доме этот высокий пост.
Марко Рубио — госсекретарь
Рубио — потомок кубинских иммигрантов. В 2006 году он стал спикером и первым американцем кубинского происхождения на этой должности в штате. Теперь он будет первым латиноамериканцем уже во главе Госдепартамента.
Марко Рубио считается «ястребом» в отношениях с Китаем, так как предпочитает жесткую позицию при взаимодействии со странами — конкурентами Штатов. Кроме того, соратник Трампа — приверженец смены политических режимов на Кубе и в Венесуэле.
Занял одну из важнейших министерских позиций, отвечающих за внешнюю политику: глава Госдепартамента будет представлять интересы страны на мировой арене.
Стивен Миллер — замглавы аппарата по политическим вопросам
Начинал пресс-секретарем у некоторых республиканских политиков. Миллер получил степень бакалавра политологии, в 2016 году он участвовал в предвыборной кампании Трампа. Позднее работал старшим советником президента и писал для него важные речи.
Стивена Миллера считают консерватором и автором антимиграционной политики первой администрации Трампа. В Белом доме он будет отвечать за бесперебойную работу бюрократического аппарата: в его задачи входит обеспечение согласования инициатив президента с исполнительной властью.
Кэролайн Левитт — пресс-секретарь
Бакалавр политологии и PR, еще в 2019 году в качестве стажера Кэролайн Левитт попала в пресс-службу Белого дома. Позднее стала там помощником секретаря. Тесно связана с ближайшим политическим окружением нового президента, работала в фонде его поддержки.
В 2022 году Левитт баллотировалась в палату представителей, но уступила конкуренту. Через два года стала секретарем предвыборной кампании Трампа. Будет самым молодым чиновником на этой должности.
В новой администрации республиканцев Левитт отвечает за взаимодействие с прессой и общественностью. Ей предстоит проводить брифинги для СМИ и распространять официальную информацию о работе президента и Белого дома.
Томас Хоман — ответственный за границы
Получил степень бакалавра в университете Нью-Йорка, после чего поступил на работу в Службу иммиграции и натурализации, где прошел путь от рядового агента до ее руководителя.
Хоман активно выступает за депортацию незаконных мигрантов, в том числе за политику разлучения детей нелегалов с родителями. Предлагает при выдворении в первую очередь обращать внимание на тех, кто был судим или может представлять угрозу безопасности страны.
Задача Томаса Хомана на новой должности — контроль за рубежами, а также за морской и воздушной безопасностью. Его также называют «царем границ».
Майк Уолц — советник по национальной безопасности
Отслужил в Афганистане в качестве офицера спецназа. Имеет боевые награды, а также звание полковника Нацгвардии. Работал в Пентагоне и занимал должность советника вице-президента Дика Чейни по вопросам контртерроризма. Получил степень бакалавра в области международных отношений.
В 2010 году Майкл Уолц основал компанию, которая готовила военнослужащих к службе в Афганистане. Продал ее в 2018 году. Затем политика избрали в палату представителей от республиканцев: там он заседал в комитетах по вопросам вооруженных сил, разведки и международных дел. Активно поддерживает жесткую антикитайскую политику и ограничение процесса миграции. Голосовал против выделения помощи Украине.
В новой администрации ему предстоит участвовать в заседаниях Совета безопасности, а его команда будет готовить брифинги, основываясь на разведывательных данных.
Себастьян Горка — старший директор по борьбе с терроризмом
Работал в предыдущей администрации Трампа в должности заместителя помощника. В 2017 году Горка ушел из Белого дома, после чего трудился на поддерживающих республиканцев новостных каналах. Консерватор, придерживается правых взглядов.
Происходит из семьи венгерских иммигрантов, родился в Великобритании, а гражданство США получил только в 2012 году. Примечательно, что ранее работал в команде Виктора Орбана.
Винс Хейли — директор Совета по внутренней политике
Получил юридическое образование и некоторое время занимался практикой. Сотрудничал с политиком Ньютом Гингричем, с которым они вместе написали несколько книг. В 2015 году баллотировался в сенат Вирджинии, но не набрал необходимого числа голосов избирателей.
В предыдущей администрации Дональда Трампа был одним из ключевых спичрайтеров. В новой команде занял должность директора Совета по внутренней политике США: он будет координировать разработку, принятие и реализацию концепции взаимодействия президента с конгрессом и правительством.
Стивен Чанг — директор по коммуникациям
Обучался информатике и политологии в университете Сакраменто. В студенческие годы работал в офисе Арнольда Шварценеггера, губернатора Калифорнии на тот момент, был пресс-секретарем в организации единоборств UFC. Участвовал в предвыборных кампаниях Дональда Трампа в 2016 и 2020 годах. В первой администрации последнего был директором по стратегическому развитию.
На новой должности Стивену Чангу предстоит обеспечить взаимодействие Белого дома с прессой и другими платформами распространения информации. Он также будет проводить мониторинг реакции граждан и координировать медиаплан. Его сфера деятельности включает разработку повестки и организацию PR-кампаний.
Дэвид Сакс — советник президента США по искусственному интеллекту и криптовалютам
Получил образование на экономическом факультете Стэнфорда, который позднее раскритиковал за излишнюю политкорректность. Стал основателем нескольких успешных стартапов, инвестировал деньги в ряд криптовалютных компаний.
Его задачей станет развитие технологий ИИ и криптовалютной сферы. Последняя сегодня существует без нормальной правовой основы. При этом такой позиции ранее в администрации не было — советник действовал на межведомственном уровне. Известен также как «криптоцарь».
Билл Макгинли — советник по юридическим вопросам
Окончил университет по истории и юриспруденции. Работал партнером в правовых компаниях, а также консультировал комитет национального съезда Республиканской партии.
Во время первого срока Дональда Трампа работал на должности секретаря кабинета министров Белого дома. На новой должности Макгинли оказывает консультации по юридическим вопросам, включая толкование конституционных полномочий и разработку указов.
В администрации Трампа будет защищать честность выборов и расширять полномочия исполнительной власти.
Джон Рэтклифф — директор ЦРУ
Получил степень бакалавра по госуправлению и завершил обучение в школе права в Далласе. Некоторое время занимался адвокатской практикой, а затем стал временно исполняющим обязанности окружного прокурора. В 2014 году его избрали в конгресс. Запомнился как противник процедуры импичмента Трампу в 2019 году.
В период с 2020 по 2021 год возглавлял Национальную разведку. Теперь под его руководство отдают ЦРУ — главный орган внешней и контрразведки США. Рэтклифф будет координировать сбор и анализ данных о деятельности иностранных организаций и организовывать тайные операции.
Кэш Патель — директор ФБР
Происходит из семьи индийский иммигрантов, получил юридическое образование. Начинал адвокатом во Флориде, был государственным защитником по делам, связанным с тяжкими преступлениями. Стал одним из авторов «меморандума Нуньеса», критиковавшего расследование связей предвыборной кампании Трампа 2016 года с Россией.
Попал в первую администрацию Дональда Трампа, где успел поработать сразу на нескольких должностях. Позднее оказывал помощь семьям граждан, осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года. Не раз высказывался о желании полностью изменить работу ФБР, закрыв штаб-квартиру и отправив сотрудников ловить преступников.
Тулси Габбард — директор национальной разведки
Ветеран Иракской войны. Избиралась от Гавайев в палату представителей и относилась ранее к прогрессивному крылу Демократической партии. Ушла из последней после неудачной попытки баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Через некоторое время стала ближе к Трампу, поддержав его кандидатуру на президентских выборах. Помола ему подготовиться к дебатам с Камалой Харрис и даже рассматривалась как возможный кандидат на пост вице-президента.
Считает себя «ястребом в борьбе с терроризмом», но не поддерживает политику прямого вмешательства в дела иностранных государств. Неоднократно выступала против финансовой поддержки Киева.
Габбард предстоит постоянно взаимодействовать с несколькими разведывательными управлениями США и отвечать за подготовку ежедневного брифинга президента по данным от спецслужб.
Пэм Бонди — генеральный прокурор
Получила юридическое образование. В 1991 году заслужила статус адвоката, после чего стала работать прокурором. Многие годы была демократом, но в 2000 году перешла в Республиканскую партию. Через 11 лет Бонди стала первой женщиной во Флориде, которая смогла занять пост генерального прокурора штата.
Была частью команды Трампа после его первой победы на выборах. В 2020 году представляла президента на слушаниях об импичменте, была главой совета директоров в аналитическом центре, созданном сотрудниками бывшей администрации республиканцы.
Теперь возглавляет Министерство юстиции страны и следит за соблюдением законов и Конституции США. Ей предстоит контролировать работу федеральных агентств и спецслужб.
Пит Хегсет — министр обороны
Получил степень бакалавра гуманитарных наук. Служил в рядах Национальной гвардии, был в Ираке и Афганистане. Активно выступает за права ветеранов и военнослужащих, обвиняемых в преступлениях. Работал ведущим на канале Fox News.
Хегсету доверили общее руководство армией, флотом, ВВС, морской пехотой и Нацгвардией. Главе Пентагона предстоит координировать действия войск для обеспечения безопасности страны и взаимодействовать с союзниками. Вместе с президентом Хегсет входит в число лиц, способных принимать решение о применении ядерного оружия США.
Илон Маск — директор DOGE (Департамента эффективности госуправления)
После обучения в университет Пенсильвании Илон Маск основал и стал сооснователем несколько успешных компаний, в том числе PayPal и Tesla. В настоящее время считается одним из самых богатых людей в мире. В 2024 году стал главным соратником Дональда Трампа, которому он помог вернуть президентский пост.
Считает сокращение расходов госбюджета очень важной задачей, поэтому собирается заняться оптимизацией федеральных агентств. Его ведомство не будет частью государственных структур, а будет консультировать Белый дом.
Другим руководителем DOGE собирался стать еще один миллиардер, Вивек Рамасвами. Однако он покинул департамент ради возможности баллотироваться на пост губернатора Огайо.
Скотт Бессент — министр финансов
Миллиардер и финансист с многолетним опытом. Долгое время проработал в фонде Сороса, где заслужил пост инвестиционного директора. Считается одним из ведущих стратегов в области геополитики. Консультировал президента Трампа по вопросам экономической политики во время предвыборной гонки, пожертвовал на его кампанию крупную сумму.
Программа Бессента «3−3−3» должна помочь сократить дефицита бюджета США, стимулировать рост ВВП и ускорить темпы добычи нефти. Политику предстоит курировать налоговую, бюджетную и санкционную политику страны, регулировать рынки и выпуск новых денег. Министр финансов тесно сотрудничает с ФРС и отвечает за работу с международными структурами.
Остальные члены команды Трампа
В правительство Дональда Трампа также войдут следующие политики. Некоторые из них ждут одобрения Сената.
|Брук Роллинс
|Министр сельского хозяйства
|Говард Латник
|Министр торговли
|Даг Бёргам
|Министр внутренних дел
|Лори Чавес-Деример
|Министр труда
|Роберт Кеннеди — младший
|Министр здравоохранения
|Скотт Тернер
|Министр строительства
|Шон Даффи
|Министр транспорта
|Крис Райт
|Министр энергетики
|Линда Макмахон
|Министр образования
|Даг Коллинз
|Министр по делам ветеранов
|Кристи Ноэм
|Министр внутренней безопасности
|Пол Аткинс
|Председатель SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам)
|Мэттью Уитакер
|Постпред при НАТО
|Элис Стефаник
|Постпред при ООН
|Массад Булос
|Старший советник по Ближнему Востоку
|Стивен Уиткофф
|Специальный посланник по Ближнему Востоку
|Кит Келлог
|Спецпосланник по Украине
|Кевин Хассет
|Директор Национального экономического совета (NEC)
|Расселл Воут
|Директор Административно-бюджетного управления (OMB)
|Дейв Уэлдон
|Директор CDC (Центров по контролю заболеваний)
|Марти Макари
|Комиссар FDA (Управления по продуктам и лекарствам)
|Ли Зелдин
|Глава Агентства по охране окружающей среды
|Чад Хронистер
|Администратор Агентства по борьбе с наркотиками (DEA)
|Джаред Айзекман
|Директор NASA
Какие приоритеты ставит новая команда Трампа в 2025 году
Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал, что изменит многое в стране. Выяснили, чего стоит ждать от нового-старого президента и его администрации.
1. Внешняя политика
Отказ от участия Соединенных Штатов в войнах — одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Президент США также хочет прослыть миротворцем: республиканец неоднократно заявлял о желании положить конец конфликту на Украине. «Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — заявил Трамп в инаугурационной речи.
В то же время глава США продолжает говорить о новых территориальных приобретениях страны. Ранее он высказывался о необходимости купить Гренландию, упомянул важность возвращения в лоно Штатов и Панамского канала.
При этом новый президент пообещал сократить ненужные военные интервенции США за рубежом, укрепив при этом армию для защиты своих границ. Как заверил Трамп, сила вооруженных сил Штатов будут измеряться не в победах на поле боя, а в способности предотвращать войны.
Дональд Трамп также напомнил согражданам о необходимости космической экспансии и пообещал, что американцы первыми установят свой флаг на Марсе.
Не забыла администрация республиканца и о внешней торговле: приоритет во всех международных соглашениях и сделках будет отдаваться только США. Новый президент планирует реанимировать экономику страны, узаконив тарифы в размере 10—20% на импорт, снизив налоги для корпораций с 21 до 15% и отказавшись от двойного налогообложения в ряде сфер.
2. Внутренняя политика
Одним из главных приоритетов новой администрации Трампа станет ужесточение миграционной политики из-за проблем на южной границе. В частности, власти планируют объявить чрезвычайное положение в регионах рядом с Мексикой: это позволит направить новые средства на укрепление южных рубежей и добавить войска для их охраны. Кроме того, иностранные картели приравняют к террористическим организациям.
В Штатах пройдет также реформа федерального правительства. Трамп подписал указ, ограничивающий возможность принимать новые нормативные акты до того времени, пока его администрация не установит контроль над федеральным правительством. Также новые власти ввели ограничения на наем новых служащих (за исключением армии и некоторых других категорий). Создан департамент эффективности госуправления во главе с Илоном Маском: он призван оптимизировать работу и снизить расходы.
3. Энергетика
Администрация республиканцев собирается вернуть американцам промышленность и двигатели внутреннего сгорания, отменив политику «Новой зеленой сделки». Трамп считает, что жителей США пытались насильно пересадить на электромобили, чего они никогда не хотели.
Ограничения на добычу энергоносителей намерены снять. Запустят также процесс бурения новых скважин по добыче нефти и газа. Трамп планирует, что США полностью заполнят собственные резервы и начнут продавать избыток топлива по всему миру.
Снижение цен на энергоресурсы, в свою очередь, позволит открыть новые производства. По задумке команды Трампа, это сделает Соединенные Штаты одной из сильнейших промышленных стран и создаст миллионы новых рабочих мест.
Чтобы максимально развязать руки компаниям, Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Она позволяет резко нарастить добычу энергоресурсов, начав бурение скважины даже на Аляске.
4. Социальная политика
Трамп подчеркнул, что вернет в страну свободу слова и упразднит государственную цензуру — чтобы никто не подвергался преследованиями по политическим мотивам, как это было с ним.
Особое внимание новая администрация уделит гендерному вопросу. Планируется изменить или отменить программы инклюзивности в федеральном правительстве и образовании. Трамп отметил, что в США официально будет только два пола — мужской и женский.
Трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским) запретят участвовать в женских соревнованиях, а процедуры по смену пола и программы по пропаганде подобной идеологии запретят финансировать за счет государства.
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