В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В адрес комитета Совфеда по регламенту не поступало представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко.
Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура обратилась в СФ с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий. Как утверждает издание 161.ru, расследование связано с закупками, среди которых числится и проект Западная хорда Минтранса Ростовской области, в которой Голубев ранее был губернатором.
«В адрес комитета таких документов не поступало… я такой информацией не располагаю», — сказал Тимченко.