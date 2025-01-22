В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности

Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура обратилась в СФ с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий. Как утверждает издание 161.ru, расследование связано с закупками, среди которых числится и проект Западная хорда Минтранса Ростовской области, в которой Голубев ранее был губернатором.