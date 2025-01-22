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В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности

В СФ не поступало представление о лишении неприкосновенности сенатора Голубева.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В адрес комитета Совфеда по регламенту не поступало представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура обратилась в СФ с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий. Как утверждает издание 161.ru, расследование связано с закупками, среди которых числится и проект Западная хорда Минтранса Ростовской области, в которой Голубев ранее был губернатором.

«В адрес комитета таких документов не поступало… я такой информацией не располагаю», — сказал Тимченко.

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