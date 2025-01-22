В Донецке Ростовской области проводят учебные стрельбы

Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
Учебные стрельбы проводят в районе улицы Хуторской с 09:00 до 15:00.
«Убедительно просим вас отнестись к происходящему с пониманием и спокойствием», — говорится в сообщении.
С 22 по 24 января в Донецке Ростовской области будут проводиться учебные стрельбы.
Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
Учебные стрельбы проводят в районе улицы Хуторской с 09:00 до 15:00.
«Убедительно просим вас отнестись к происходящему с пониманием и спокойствием», — говорится в сообщении.