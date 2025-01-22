Во Франции выдали ордер на арест Асада

Асад покинул Сирию после того, как боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск. Уехать из страны политику помог российский военный атташе — свергнутого президента сначала доставили в аэропорт Дамаска, затем в аэропорт Хмеймим и на российскую базу в Латакии, а после — в Россию. Асад прибыл в Москву 8 декабря.