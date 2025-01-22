Казахстан готов оказать всемерную поддержку миротворческим инициативам Ашхабада — Токаев

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Также был рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.