Депутаты Приднестровья: Ожидаем, что руководство Молдовы исполнит свои обещания

В документе, опубликованном Верховным советом региона, депутаты еще раз напомнили, что «приднестровцы — миролюбивый народ, нацеленный на ответственное и прагматичное взаимодействие с соседними странами, не приемлющий необоснованных ограничений, методов угроз и шантажа и любых других проявлений гибридной и информационной войны».
В совместном заявлении депутаты местных советов отметили, что ожидают от официального Кишинева исполнения публичных обещаний о пропуске газа в Приднестровье.
Ожидаем, что руководство Молдовы исполнит свои публичные обещания и будет способствовать реализации функциональной конструкции поставок газовых ресурсов в Приднестровье и урегулирование ситуации во избежание негативных гуманитарных последствий.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперштаба сообщил, что Тирасполь согласен и приветствует возобновление поставок газа в регион через предприятие «Молдовагаз».
Ситуация с поставками газа в Приднестровье
Напомним, на пресс-конференции 15 января по итогам визита в Москву Красносельский заявил, что поставки российского газа в регион могут быть возобновлены. Позже на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг он попросил проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в регион. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье «провокацией» и заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации, который «будет способствовать наращиванию военной силы в регионе», и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова помочь Приднестровью с газоснабжением, но для этого нужны и действия Кишинева.
В ходе визита в Тирасполь 17 января посол России в Молдове Олег Озеров выразил надежду, что Кишинев не будет мешать поставкам газа в Приднестровье. В тот же день Вадим Красносельский обратился к Майе Санду с просьбой о содействии Кишинева поставкам газа на левый берег Днестра. Он отметил, что в Приднестровье наблюдают «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена». Целью этих действий он назвал желание чиновников «еще более усугубить существующий кризис».
Однако в воскресенье, 19 января, вопреки своим недавним заявлениям о том, что Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье в контексте визита лидера региона Вадима Красносельского в Москву, Санду фактически отказалась от предложений «Газпрома» по поставкам газа в Приднестровье. Заявление прозвучало в видеоинтервью. Санду сказала, что избранный российской стороной способ поставки голубого топлива на левый берег Днестра «нарушает международные санкции» и что «есть гораздо более простое, законное решение, и это не нарушает режим санкций. Это “Молдовагаз”.
На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.