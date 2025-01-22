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Уральский полпред Жога оценил военную подготовку молодежи

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога посетил свердловское отделение центра «Воин». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

В центре проходят обучение курсанты с 14 лет по военно-спортивным направлениям. Молодых свердловчан обучают тактической и огневой подготовке, навыкам оказания медицинской помощи, пилотированию БПЛА.

«Я увидел настоящую силу молодого поколения. Уверенность в их глазах, стремление к знаниям и навыкам — это признаки будущих защитников Отечества. В структуре центра создан спецотряд из лучших учеников, которые показали выдающиеся результаты в ходе обучения», — сказал Артем Жога.

Полпред также принял участие в церемонии вручения нагрудных знаков курсантам специального отряда центра в рамках военно-тактической игры «ЗАРНИЦА 2.0».