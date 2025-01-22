Уральский полпред Жога оценил военную подготовку молодежи

«Я увидел настоящую силу молодого поколения. Уверенность в их глазах, стремление к знаниям и навыкам — это признаки будущих защитников Отечества. В структуре центра создан спецотряд из лучших учеников, которые показали выдающиеся результаты в ходе обучения», — сказал Артем Жога.