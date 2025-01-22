Олег Эргашев ушел в отставку с поста вице-губернатора Петербурга

Никаких подробностей увольнения господина Эргашева в городской администрации Петербурга пока не уточняют.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики назначена Елена Асеева.
Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева. Как сообщили 22 января в пресс-службе Смольного, чиновник уволился по собственному желанию.
Никаких подробностей увольнения господина Эргашева в городской администрации Петербурга пока не уточняют.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики назначена Елена Асеева.