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Олег Эргашев ушел в отставку с поста вице-губернатора Петербурга

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева. Как сообщили 22 января в пресс-службе Смольного, чиновник уволился по собственному желанию.

Источник: Коммерсантъ

Никаких подробностей увольнения господина Эргашева в городской администрации Петербурга пока не уточняют.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики назначена Елена Асеева.