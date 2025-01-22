Головченко: вся вертикаль власти будет работать 26 января

«Это, по-моему, очевидно. У нас никогда не было простых условий и, наверное, не будет. Что происходит на внешнем контуре, как вы говорите, — на это мы или можем очень слабо влиять, или вообще не можем влиять. Поэтому наша задача — делать все в своей стране, что мы можем», — сказал он.