Головченко: вся вертикаль власти будет работать 26 января

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что в основной день президентских выборов Беларуси будет находиться на рабочем месте, передает Sputnik.
Он отметил, что голос надо отдавать за результаты и дела, а не за слова и обещания.
«Это, по-моему, очевидно. У нас никогда не было простых условий и, наверное, не будет. Что происходит на внешнем контуре, как вы говорите, — на это мы или можем очень слабо влиять, или вообще не можем влиять. Поэтому наша задача — делать все в своей стране, что мы можем», — сказал он.
По его словам, в Беларуси удалось сделать многое, результаты всем видны.
Он обратил внимание на то, что в последние годы всегда голосует досрочно.
«Есть же пословица хорошая: не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. А если всерьез, то основной день голосования — это важнейший день в общественно-политической жизни страны за пятилетку. Кандидаты сдают экзамен перед народом и важно, чтобы этот день прошел собранно, организованно, спокойно и празднично. Поэтому вся вертикаль власти работает на местах, каждый по своей зоне ответственности обеспечивает стабильность проведения этой важнейшей общественно- политической кампании», — подчеркнул Головченко.
Он уточнил, что 26 января тоже будет находиться на рабочем месте.
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Голосование на выборах.
Досрочное голосование в стране началось 21 января и продлится по 25 января включительно. Участки для голосования работают с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед.
Основной день голосования — 26 января.
На выборах в избирательном бюллетене будет пять фамилий кандидатов и строка «против всех». По закону, фотографировать или снимать на видео заполненные бюллетени нельзя, за это можно получить штраф.
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