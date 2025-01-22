Панама пожаловалась на Трампа в ООН

Выпад американского лидера в сторону властей республики по поводу канала 20 января — не первый. Ранее Дональд Трамп неоднократно предъявлял претензии властям Панамы за то, что они взимают с американских судов непомерно высокую плату за проход по каналу, а китайские компании управляют водным путем.