Панама пожаловалась на Трампа в ООН

Об обращении Панамы в ООН рассказало издание Le Figaro.
«Панама выразила обеспокоенность инаугурационной речью Трампа, где он заявил о намерении завладеть Панамским каналом», — цитирует статью в издании «Интерфакс».
В жалобе постпреда Панамы содержится просьба передать обращение 15 членам Совета Безопасности ООН.
Заявление о необходимости перехода контроля над Панамским каналом к США Дональд Трамп сделал во время инаугурации 20 января. Он заявил, что намерен его «забрать обратно».
В ответ президент Панамы опубликовал опровержение. Он напомнил, что канал «был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы».
Выпад американского лидера в сторону властей республики по поводу канала 20 января — не первый. Ранее Дональд Трамп неоднократно предъявлял претензии властям Панамы за то, что они взимают с американских судов непомерно высокую плату за проход по каналу, а китайские компании управляют водным путем.
Канал был построен США и с 1914 по 1977 годы находился под контролем американцев. Затем по договору Торрихоса — Картера водный путь передали Панаме. Соглашение предусматривает нейтральность канала и его доступность для мировой торговли.