Замглавы МИД России увидел «окно возможностей» из-за Трампа

По его словам, «по сравнению безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома», сейчас есть «пусть и небольшое, но окно возможностей» (цитата по «Интерфаксу»). В этом ключе важно понимать, «с чем и кем придется иметь дело». Также нужно понять, как России выстраивать теперь отношения США и увеличить шансы для воплощения возможностей и снизить риски.