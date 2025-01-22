Reuters: сможет ли Трамп справиться с «нечестивым альянсом», стремясь ослабить противников США

Однако сделать это будет непросто. У Северной Кореи, например, мало стимулов для прямого взаимодействия с США, предупреждает Майкл Фроман, президент аналитического центра Совета по международным отношениям. Хотя Трамп во время первого президентства думал, что сможет достичь соглашения с Пхеньяном, неясно, заинтересована ли Северная Корея во взаимодействии с США теперь, когда она имеет более широкую поддержку со стороны России и Китая. Тем не менее команда Трампа не исключает проведения прямых переговоров с Ким Чен Ыном.