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Reuters: сможет ли Трамп справиться с «нечестивым альянсом», стремясь ослабить противников США

В свой первый президентский срок Дональд Трамп применил особый вид дипломатии в отношении противников: он публично «подружился» с Россией и КНДР и продолжил оказывать давление на Китай и Иран. На этот раз ему противостоит более сплоченная группа государств, которые сблизились после начала боевых действий на Украине, пишет Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп в инаугурационной речи в понедельник поклялся положить конец конфликту на Украине, ограничить ядерную программу Ирана и противостоять Китаю, одновременно наращивая военный потенциал США. Однако сделать это будет непросто, если вообще возможно, говорится в статье.

За последние несколько лет председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин создали «партнерство без границ», а 21 января 2025 года, после того, как Трамп был приведен к присяге, они заговорили о дальнейшем углублении стратегического партнерства. Россия также подписала стратегические пакты с Северной Кореей в июне 2024 года и Ираном в январе 2025 года.

По мнению аналитиков, эта группа противников США, которую посол Джо Байдена в Китае недавно назвал «нечестивым альянсом», может лишить США и их партнеров рычагов влияния.

«Дилемма для Трампа, который выразил желание “ладить с Россией” и пытается прижать Китай в торговле, заключается в том, что партнерство Москвы с Пекином ограничивает как готовность России к сотрудничеству с Вашингтоном, так и уязвимость Китая к давлению США», — считает Дэниел Рассел из аналитического центра Asia Society Policy Institute.

Россия выдержала жесткие западные санкции во многом благодаря масштабным закупкам российской нефти Китаем и поставкам товаров двойного назначения. Северная Корея быстро продвигается со своей ядерной ракетной программой и якобы поставляет России оружие. Иран, хотя и ослабленный разгромом Израилем его региональных прокси, может возобновить усилия по созданию ядерного оружия.

Члены новой администрации США признают проблему, которую представляет для Вашингтона «нечестивый альянс». На прошлой неделе на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенате госсекретарь Марко Рубио назвал Китай самой серьезной угрозой для США и обвинил Москву, Тегеран и Пхеньян в сеянии «хаоса и нестабильности».

И чтобы решить эту проблему, команда Трампа «попытается оторваться эти три страны от Китая», считает Зак Купер, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

Похоже, они хотят оторвать Россию, КНДР и Иран от Китая. Это означает дифференциацию угроз, а не намек на то, что они взаимосвязаны. Поэтому наиболее вероятный сценарий (для США) — настаивать на сделке с Пхеньяном и еще одной с Москвой.

Зак Купер
старший научный сотрудник Американского института предпринимательства

Однако сделать это будет непросто. У Северной Кореи, например, мало стимулов для прямого взаимодействия с США, предупреждает Майкл Фроман, президент аналитического центра Совета по международным отношениям. Хотя Трамп во время первого президентства думал, что сможет достичь соглашения с Пхеньяном, неясно, заинтересована ли Северная Корея во взаимодействии с США теперь, когда она имеет более широкую поддержку со стороны России и Китая. Тем не менее команда Трампа не исключает проведения прямых переговоров с Ким Чен Ыном.

Что касается Ирана, то Трамп, вероятно, вернется к политике, которую он проводил в свой предыдущий срок. Она была направлена на разрушение экономики Ирана, чтобы заставить страну договориться о соглашении по ядерной программе, программе баллистических ракет и региональной деятельности.

При этом, как предполагает бывший заместитель посла США в ООН при Байдене Роберт Вуд, если новая администрация Белого дома сосредоточится на укреплении отношений с союзниками — актива, который Трамп недооценивает со времен первого президентства, — разделить членов «нечестивого альянса» будет проще.

«Вы пытаетесь разделить (противников) там, где это возможно. Очень важно… полагаться на те союзы, которые у нас есть, потому что США не смогут справиться с этими игроками в одиночку», — добавил Вуд, имея в виду Россию, Китай, КНДР и Иран.

Трамп Дональд