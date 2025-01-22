Reuters: сможет ли Трамп справиться с «нечестивым альянсом», стремясь ослабить противников США

Трамп в инаугурационной речи в понедельник поклялся положить конец конфликту на Украине, ограничить ядерную программу Ирана и противостоять Китаю, одновременно наращивая военный потенциал США. Однако сделать это будет непросто, если вообще возможно, говорится в статье.
За последние несколько лет председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин создали «партнерство без границ», а 21 января 2025 года, после того, как Трамп был приведен к присяге, они заговорили о дальнейшем углублении стратегического партнерства. Россия также подписала стратегические пакты с Северной Кореей в июне 2024 года и Ираном в январе 2025 года.
«Дилемма для Трампа, который выразил желание “ладить с Россией” и пытается прижать Китай в торговле, заключается в том, что партнерство Москвы с Пекином ограничивает как готовность России к сотрудничеству с Вашингтоном, так и уязвимость Китая к давлению США», — считает Дэниел Рассел из аналитического центра Asia Society Policy Institute.
Россия выдержала жесткие западные санкции во многом благодаря масштабным закупкам российской нефти Китаем и поставкам товаров двойного назначения. Северная Корея быстро продвигается со своей ядерной ракетной программой и якобы поставляет России оружие. Иран, хотя и ослабленный разгромом Израилем его региональных прокси, может возобновить усилия по созданию ядерного оружия.
И чтобы решить эту проблему, команда Трампа «попытается оторваться эти три страны от Китая», считает Зак Купер, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.
Похоже, они хотят оторвать Россию, КНДР и Иран от Китая. Это означает дифференциацию угроз, а не намек на то, что они взаимосвязаны. Поэтому наиболее вероятный сценарий (для США) — настаивать на сделке с Пхеньяном и еще одной с Москвой.
Однако сделать это будет непросто. У Северной Кореи, например, мало стимулов для прямого взаимодействия с США, предупреждает Майкл Фроман, президент аналитического центра Совета по международным отношениям. Хотя Трамп во время первого президентства думал, что сможет достичь соглашения с Пхеньяном, неясно, заинтересована ли Северная Корея во взаимодействии с США теперь, когда она имеет более широкую поддержку со стороны России и Китая. Тем не менее команда Трампа не исключает проведения прямых переговоров с Ким Чен Ыном.
Что касается Ирана, то Трамп, вероятно, вернется к политике, которую он проводил в свой предыдущий срок. Она была направлена на разрушение экономики Ирана, чтобы заставить страну договориться о соглашении по ядерной программе, программе баллистических ракет и региональной деятельности.
«Вы пытаетесь разделить (противников) там, где это возможно. Очень важно… полагаться на те союзы, которые у нас есть, потому что США не смогут справиться с этими игроками в одиночку», — добавил Вуд, имея в виду Россию, Китай, КНДР и Иран.