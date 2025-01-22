Politico: администрация Трампа начала работу над вторым этапом сделки по Газе

В секторе Газа с 19 января начал действовать режим прекращения огня, о котором Израиль и «Хамас» договорились путем непрямых переговоров в Катаре при участии США. На первом этапе, который продлится 42 дня, боевики должны освободить 33 заложников в обмен на 1890 палестинских заключенных (пока освобождены трое пленных в обмен на 90 палестинцев). Израильские войска должны будут отойти к границам сектора Газа, но пока остаться в их пределах.