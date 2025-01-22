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Politico: администрация Трампа начала работу над вторым этапом сделки по Газе

Администрация президента США Дональда Трампа начала работу над согласованием второго этапа сделки между Израилем и палестинским «Хамасом», предполагающим освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск, cообщила газета Politico.

Источник: Reuters

«То, что оставил нам Байден, это не начало конца, а конец начала», — сказал Politico неназванный американский чиновник из команды Дональда Трампа. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и вступивший накануне в должность госсекретаря Марко Рубио «немедленно» приступают к разработке этого вопроса, пишет газета. Одним из приоритетов новой администрации в политике по Ближнему Востоку источники назвали нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

В секторе Газа с 19 января начал действовать режим прекращения огня, о котором Израиль и «Хамас» договорились путем непрямых переговоров в Катаре при участии США. На первом этапе, который продлится 42 дня, боевики должны освободить 33 заложников в обмен на 1890 палестинских заключенных (пока освобождены трое пленных в обмен на 90 палестинцев). Израильские войска должны будут отойти к границам сектора Газа, но пока остаться в их пределах.

Трамп Дональд
Байден Джо