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Сергеенко: создание законов идет в Беларуси от жизни

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание законов идет в Беларуси от жизни, заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в ходе встречи с трудовым коллективом ОАО «Управляющая компания холдинга “Белавтодор”, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Спикер проинформировал работников «Белавтодора» о работе парламента, принятых законопроектах. «Создание законов идет в Беларуси от жизни. Любой законопроект проходит сперва обсуждение общественности, профильных специалистов, трудовых коллективов. Кстати, закон “Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности” был принят еще в декабре 1994 года, на заре президентской республики. Это говорит о важности этой сферы, важности вашей деятельности. И о достижениях страны вы прекрасно знаете, сами возводя такие высококачественные замечательные объекты — дороги, мосты. Кстати, за три последние десятилетия количество автомобилей у белорусов возросло с 500 тыс. до 3,5 млн. И дорожная инфраструктура благодаря вашим усилиям и профессионализму эту нагрузку достойно выдерживает. И во многом это, наряду с безвизом, способствует тому, что Беларусь занимает верхние строчки рейтингов по уровню гостеприимства».

Темой встречи стали достижения Беларуси за последние 30 лет и предстоящие выборы Президента, досрочное голосование на которых началось накануне. «Итоги первого дня известны, они показывают, что достаточно активно в первый же день наши люди пошли на избирательные участки. И это говорит о зрелости нашего общества. Но нельзя забывать, что мы живем сегодня в условиях информационной войны. Наша задача, причем не только журналистов, — донести людям правдивую информацию, работать на опережение. И защитить в этих условиях нашу историческую правду, историческую память», — дополнил Игорь Сергеенко.