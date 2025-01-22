Сергеенко: создание законов идет в Беларуси от жизни

Спикер проинформировал работников «Белавтодора» о работе парламента, принятых законопроектах. «Создание законов идет в Беларуси от жизни. Любой законопроект проходит сперва обсуждение общественности, профильных специалистов, трудовых коллективов. Кстати, закон “Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности” был принят еще в декабре 1994 года, на заре президентской республики. Это говорит о важности этой сферы, важности вашей деятельности. И о достижениях страны вы прекрасно знаете, сами возводя такие высококачественные замечательные объекты — дороги, мосты. Кстати, за три последние десятилетия количество автомобилей у белорусов возросло с 500 тыс. до 3,5 млн. И дорожная инфраструктура благодаря вашим усилиям и профессионализму эту нагрузку достойно выдерживает. И во многом это, наряду с безвизом, способствует тому, что Беларусь занимает верхние строчки рейтингов по уровню гостеприимства».