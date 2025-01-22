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Начальником правового департамента Самары стала Оксана Губа

Дмитрия Попова, который ранее возглавлял правовой департамент, назначили советником главы Самары.

Источник: администрация Самары

В мэрии Самары произошли кадровые перестановки. Пост руководителя правового департамента заняла Оксана Губа. А бывший начальник департамента Дмитрий Попов стал советником главы города.

— Оксана Губа окончила Российскую академию правосудия по специальности «Юриспруденция», с 2015 года работает по специальности, — так охарактеризовали новую сотрудницу в мэрии Самары.

Известно, что ранее Оксана Губа работала в Иркутской области, в территориальном управлении федерального агентства по управлению государственным имуществом. Также она руководила правовым департаментом мэрии Дзержинска Нижегородской области, мэром которого ранее был нынешний глава Самары Иван Носков.