Начальником правового департамента Самары стала Оксана Губа

Известно, что ранее Оксана Губа работала в Иркутской области, в территориальном управлении федерального агентства по управлению государственным имуществом. Также она руководила правовым департаментом мэрии Дзержинска Нижегородской области, мэром которого ранее был нынешний глава Самары Иван Носков.