Начальником правового департамента Самары стала Оксана Губа

В мэрии Самары произошли кадровые перестановки. Пост руководителя правового департамента заняла Оксана Губа. А бывший начальник департамента Дмитрий Попов стал советником главы города.
— Оксана Губа окончила Российскую академию правосудия по специальности «Юриспруденция», с 2015 года работает по специальности, — так охарактеризовали новую сотрудницу в мэрии Самары.
Известно, что ранее Оксана Губа работала в Иркутской области, в территориальном управлении федерального агентства по управлению государственным имуществом. Также она руководила правовым департаментом мэрии Дзержинска Нижегородской области, мэром которого ранее был нынешний глава Самары Иван Носков.