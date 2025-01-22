Виталий Хоценко провёл штаб по капремонту школ и строительству новых ФАПов

В сфере здравоохранения за прошлый год отремонтировали 115 объектов, а в 2025 году планируется обновить 118, выделив на это более 1,7 миллиарда рублей. В прошлом году также были введены в строй 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 врачебных амбулаторий. В 2025 году появятся ещё 14 современных ФАПов и одна амбулатория — уже заключены контракты на поставку и монтаж модульных конструкций.