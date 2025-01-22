Виталий Хоценко провёл штаб по капремонту школ и строительству новых ФАПов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с представителями отраслевых ведомств, муниципалитетов и подрядных организаций планы капитального ремонта школ, больниц и строительство модульных медицинских объектов на 2025 год. В центре внимания — соблюдение сроков и контроль качества работ.
В прошлом году в регионе завершились работы в школах Богословского, Любинского и Новопокровского поселений. На днях откроется обновлённое учебное заведение в Горьковском районе, продолжаются работы в школах Колосовского и Муромцевского районов. На текущий момент выполняется капитальный ремонт 19 образовательных учреждений, включая 14 школ в Омске. Отдельно отмечена высокая готовность Казачьей кадетской школы-интерната им. Маршала Дмитрия Язова, школы № 107 в Омске, а также школ в Тевризе и Троицком.
На модернизацию школьных систем образования Омская область получит свыше 1 миллиарда рублей. Уже начался отбор подрядчиков для ремонта ещё семи школ, а вопросы строительства и обновления находятся под постоянным контролем губернатора.
В сфере здравоохранения за прошлый год отремонтировали 115 объектов, а в 2025 году планируется обновить 118, выделив на это более 1,7 миллиарда рублей. В прошлом году также были введены в строй 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 врачебных амбулаторий. В 2025 году появятся ещё 14 современных ФАПов и одна амбулатория — уже заключены контракты на поставку и монтаж модульных конструкций.
Глава региона потребовал, чтобы работы велись строго по графику, чтобы жители региона могли как можно скорее получить доступ к обновлённым школам и медицинским объектам.