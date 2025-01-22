Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев принял министра обороны России —что обсудили

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Руководитель российского военного ведомства, который находится в Узбекистане с официальным визитом, передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина.

Рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае 2024 года.

говорится в сообщении

В ходе переговоров отмечалась важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.

Шавкат Мирзиеев