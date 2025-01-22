Мирзиёев принял министра обороны России —что обсудили

Руководитель российского военного ведомства, который находится в Узбекистане с официальным визитом, передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина.
Рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае 2024 года.
В ходе переговоров отмечалась важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.