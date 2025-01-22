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Каллас сделала неожиданное заявление об отношении к России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не считает себя ястребом России, ее слова передает агентство Reuters.

Источник: AP 2024

«Люди говорят, что я — ястреб в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», — сказала Каллас на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

Глава европейской дипломатии 17 января призывала сохранить санкции против России, так как они являются инструментом для Евросоюза.

В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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