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Председатель Госдумы провел встречу с губернатором Волгоградской области

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития региона и подготовки мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Бочаров представил основные приоритеты законодательного регулирования, направленные на поддержку жителей области, включая участников спецоперации и их родных, ветеранов и молодые семьи. Во время рабочей встречи обсуждались и вопросы укрепления агропромышленного комплекса, развития промышленности, сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства и совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, а также реализации ключевых проектов региона.

Вячеслав Володин поддержал предложения Андрея Бочарова о перспективах развития Волгоградской области.

Были рассмотрены и важнейшие вопросы подготовки к празднованию юбилея Великой Победы. Одним из значительных мероприятий станет Международный патриотический форум Союзного государства, который пройдет в апреле в Волгограде под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Его главная цель — защита исторической памяти.