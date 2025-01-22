Председатель Госдумы провел встречу с губернатором Волгоградской области

Андрей Бочаров представил основные приоритеты законодательного регулирования, направленные на поддержку жителей области, включая участников спецоперации и их родных, ветеранов и молодые семьи. Во время рабочей встречи обсуждались и вопросы укрепления агропромышленного комплекса, развития промышленности, сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства и совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, а также реализации ключевых проектов региона.