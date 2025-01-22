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Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, снимают идеологический разлом между Россией и США в этой сфере, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«Трансгендерная волна уходит вместе с (предыдущим президентом США Джо — ред.) Байденом. Трамп попытается вернуть Америку к своим корням. На обозримую перспективу это снимает, как минимум, один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой», — написал Пушков в своем Telegram-канале в среду.

Ранее Пушков заявлял, что Трамп наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты, поэтому у стран Евросоюза плохое предчувствие насчет его президентства.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, продвигавшиеся предыдущей администрацией США ценности с приходом к власти Трампа стали «антиценностями», их объявили вне закона.

В своей инаугурационной речи Трамп, официально вступивший в должность президента в понедельник, заявил, что официальная политика США теперь заключается в признании лишь двух гендеров — мужского и женского.

Трамп Дональд
Байден Джо