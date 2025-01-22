Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов

«Трансгендерная волна уходит вместе с (предыдущим президентом США Джо — ред.) Байденом. Трамп попытается вернуть Америку к своим корням. На обозримую перспективу это снимает, как минимум, один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой», — написал Пушков в своем Telegram-канале в среду.