Пушков прокомментировал заявление Трампа о существовании только двух полов

«Трансгендерная волна уходит вместе с (предыдущим президентом США Джо — ред.) Байденом. Трамп попытается вернуть Америку к своим корням. На обозримую перспективу это снимает, как минимум, один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой», — написал Пушков в своем Telegram-канале в среду.
Ранее Пушков заявлял, что Трамп наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты, поэтому у стран Евросоюза плохое предчувствие насчет его президентства.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, продвигавшиеся предыдущей администрацией США ценности с приходом к власти Трампа стали «антиценностями», их объявили вне закона.
В своей инаугурационной речи Трамп, официально вступивший в должность президента в понедельник, заявил, что официальная политика США теперь заключается в признании лишь двух гендеров — мужского и женского.