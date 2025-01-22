Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной

«Мы ознакомили наших (киргизских — ред.) коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей СВО и урегулирования этого кризиса путем устранений его коренных причин. Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США. Особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.