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МИД заявил о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Беларуси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз на брифинге журналистам заявил о грубейшем вмешательстве Европейского союза в белорусскую электоральную кампанию, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«По инициативе группы ангажированных депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно, что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан», — сказал Анатолий Глаз.

Белорусская сторона не раз замечала, что все антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в стране.

«В распоряжении МИД оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов на основе в том числе указанной еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано», — отметил представитель МИД.

ЕС