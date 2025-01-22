МИД заявил о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Беларуси

«По инициативе группы ангажированных депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно, что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан», — сказал Анатолий Глаз.