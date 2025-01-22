Мэр Кудрявцев рассказал о работе мобильной снегоплавильной станции в Новосибирске

Специалисты Горзеленхоза в Новосибирске провели техобслуживание мобильной снегоплавильной станции Trecan 60-PD MX. Об этом в среду, 22 января в своём телеграм-канале рассказал мэр Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, станция является эффективным решением для утилизации снега с территорий городских скверов. Она позволяет утилизировать до 100 кубических метров снега в час. При этом её можно легко перемещать по территории мегаполиса, и она полностью соответствует требованиям безопасности.
Основное преимущество установки, пишет мэр, заключается в том, что снег не нужно вывозить на удалённые площадки для складирования. В бункере станции он очищается от случайного мусора, а затем утилизируется через сеть ливневой канализации.
«Этот подход существенно упрощает процесс утилизации снега, не создавая проблем для окружающей среды», — резюмировал чиновник.