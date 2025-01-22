Мэр Кудрявцев рассказал о работе мобильной снегоплавильной станции в Новосибирске

По словам градоначальника, станция является эффективным решением для утилизации снега с территорий городских скверов. Она позволяет утилизировать до 100 кубических метров снега в час. При этом её можно легко перемещать по территории мегаполиса, и она полностью соответствует требованиям безопасности.