Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP

Ранее Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на «восстановлении справедливости» и возвращении доверия граждан к правительству. Он заявлял, что «жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено».