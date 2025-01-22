Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP

«Администрация Трампа перевела или убрала нескольких высокопоставленных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований», — говорится в сообщении.
По словам собеседников издания, перестановки затронули как минимум 15 опытных сотрудников, что может свидетельствовать о намерении администрации провести структурные изменения в министерстве, в том числе усилить внимание к вопросам иммиграционной политики.
По данным газеты, среди переведенных оказался заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который сыграл ключевую роль в расследовании дела об изъятии секретных документов в Мар-а-Лаго.
«Чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многие из них были переведены на новые должности, где их влияние на ключевые решения министерства будет ограничено. Перед сотрудниками стоит выбор: остаться на новых местах или покинуть ведомство», — добавляют источники.
Ранее Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на «восстановлении справедливости» и возвращении доверия граждан к правительству. Он заявлял, что «жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено».