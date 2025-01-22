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Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Администрация Трампа перевела или убрала нескольких высокопоставленных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований», — говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, перестановки затронули как минимум 15 опытных сотрудников, что может свидетельствовать о намерении администрации провести структурные изменения в министерстве, в том числе усилить внимание к вопросам иммиграционной политики.

По данным газеты, среди переведенных оказался заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который сыграл ключевую роль в расследовании дела об изъятии секретных документов в Мар-а-Лаго.

«Чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многие из них были переведены на новые должности, где их влияние на ключевые решения министерства будет ограничено. Перед сотрудниками стоит выбор: остаться на новых местах или покинуть ведомство», — добавляют источники.

Ранее Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на «восстановлении справедливости» и возвращении доверия граждан к правительству. Он заявлял, что «жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено».

Трамп Дональд