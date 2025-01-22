WSJ: Трамп поручил урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Что же касается плана Трампа, то в изначальной версии, автором которой был в том числе спецпосланник Кит Келлог, предполагалось, что США и другие страны — члены НАТО должны будут на продолжительное время отложить вступление Украины в альянс, чтобы склонить Россию к переговорам. В случае отказа Москву предупредят, что Вашингтон «даст украинцам все необходимое», чтобы закончить конфликт на поле боя. Киев же лишат военной помощи, если он не согласится на диалог.