МИД Беларуси: европейская дипломатия расписывается в своем бессилии

В этой связи в распоряжении МИД Беларуси оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов. На основе в том числе указанной еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Беларуси только начались, а там уже все осуждено и не признано.