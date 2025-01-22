МИД Беларуси: европейская дипломатия расписывается в своем бессилии

Он отметил, что сегодня по инициативе группы ангажированных депутатов планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Беларуси.
Уже на этой стадии очевидно, что проект является крупнейшим вмешательством в нейтральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан.
Он обратил внимание на то, что все антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в нашей стране.
В этой связи в распоряжении МИД Беларуси оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов. На основе в том числе указанной еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Беларуси только начались, а там уже все осуждено и не признано.