Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в дела Беларуси перед выборами

МИД Беларуси сделал срочное заявление 22 января о вмешательстве ЕС в дела Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Беларуси сделало срочное заявление, передает БелТА.

Так, в среду, 22 января, МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси.

В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства заявили о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Беларуси. Причина этого — документ дипслужбы ЕС, который оказался в распоряжении белорусской стороны.

— В распоряжении МИД оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать после выборов, — прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Белорусский дипломат подчеркнул, что в Беларуси выборы только начались, а власти ЕС «уже все осудили и не признали».

Также Анатолий Глаз подчеркнул, что изученное Минском заявление со стороны ЕС свидетельствует о том, что «европейская дипломатия расписывается в своем бессилии».

Ранее МИД сообщил о смерти гражданина Беларуси в турецкой Анталье.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».