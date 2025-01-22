МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в дела Беларуси перед выборами

Министерство иностранных дел Беларуси сделало срочное заявление, передает БелТА.
Так, в среду, 22 января, МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси.
В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства заявили о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Беларуси. Причина этого — документ дипслужбы ЕС, который оказался в распоряжении белорусской стороны.
— В распоряжении МИД оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать после выборов, — прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
Белорусский дипломат подчеркнул, что в Беларуси выборы только начались, а власти ЕС «уже все осудили и не признали».
Также Анатолий Глаз подчеркнул, что изученное Минском заявление со стороны ЕС свидетельствует о том, что «европейская дипломатия расписывается в своем бессилии».
Ранее МИД сообщил о смерти гражданина Беларуси в турецкой Анталье.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».