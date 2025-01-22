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Текслер представил пять новых министров Челябинской области

Алексей Текслер представил пять новых министров Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Губернатор 22 января провел первое в этом году совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона.

Начал он мероприятие с представления новых руководителей исполнительных органов. В частности, к выполнению должностных обязанностей приступили министры: жилищно-коммунального хозяйства — Людмила Алпатова, экономического развития — Марина Клочкова, архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории — Ольга Никитина, международного и межрегионального сотрудничества — Дмитрий Глухарев, молодежи — Юрий Болдырев.

Глава региона пожелал новым руководителям плодотворной работы.

«От всех руководителей муниципалитетов, профильных служб, исполнительных органов ожидаю активной и ответственной работы в этом году. Задач много, ресурсы выделены, но возникают и новые риски, поэтому важно максимально эффективно использовать бюджетные средства. Второстепенных вопросов нет, необходимо проявить максимальную вовлеченность в решение всех поставленных вопросов», — заключил он.