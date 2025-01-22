Текслер представил пять новых министров Челябинской области

«От всех руководителей муниципалитетов, профильных служб, исполнительных органов ожидаю активной и ответственной работы в этом году. Задач много, ресурсы выделены, но возникают и новые риски, поэтому важно максимально эффективно использовать бюджетные средства. Второстепенных вопросов нет, необходимо проявить максимальную вовлеченность в решение всех поставленных вопросов», — заключил он.