Текслер представил пять новых министров Челябинской области

Губернатор 22 января провел первое в этом году совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона.
Начал он мероприятие с представления новых руководителей исполнительных органов. В частности, к выполнению должностных обязанностей приступили министры: жилищно-коммунального хозяйства — Людмила Алпатова, экономического развития — Марина Клочкова, архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории — Ольга Никитина, международного и межрегионального сотрудничества — Дмитрий Глухарев, молодежи — Юрий Болдырев.
Глава региона пожелал новым руководителям плодотворной работы.
«От всех руководителей муниципалитетов, профильных служб, исполнительных органов ожидаю активной и ответственной работы в этом году. Задач много, ресурсы выделены, но возникают и новые риски, поэтому важно максимально эффективно использовать бюджетные средства. Второстепенных вопросов нет, необходимо проявить максимальную вовлеченность в решение всех поставленных вопросов», — заключил он.