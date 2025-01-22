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Лукашенко и Шейман обсудили искусственный интеллект

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом своего спецпосланника Виктора Шеймана, говорится в сообщении Тelegram-канала «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Во Дворце Независимости в ходе доклада спецпосланника президента обсуждался вопрос наращивания присутствия Беларуси на африканском континенте. В настоящее время белорусская сторона заинтересована в создании совместных предприятий, поставках техники и продуктов питания.

Также республика готова участвовать в строительстве автомобильных и железных дорог. Отечественные специалисты готовы заниматься подготовкой местного персонала для работы с белорусской техникой, а также обучать ее обслуживанию и ремонту.

Шейман рассказал, что партнеры в Африке предлагают создать предприятия по производству и переработке мяса птицы и говядины, молочной продукции, аграрные холдинги.

В свою очередь белорусский лидер поручил работать больше над созданием совместных предприятий и заключением долгосрочных контрактов.

Еще одной темой разговора стало создание в Беларуси новых предприятий, работающих в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление также было отмечено как перспективное. Виктор Шейман доложил главе государства соответствующие предложения.

уточнили в Тelegram-канале

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Лукашенко Александр