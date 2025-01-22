Лукашенко и Шейман обсудили искусственный интеллект

Во Дворце Независимости в ходе доклада спецпосланника президента обсуждался вопрос наращивания присутствия Беларуси на африканском континенте. В настоящее время белорусская сторона заинтересована в создании совместных предприятий, поставках техники и продуктов питания.
Также республика готова участвовать в строительстве автомобильных и железных дорог. Отечественные специалисты готовы заниматься подготовкой местного персонала для работы с белорусской техникой, а также обучать ее обслуживанию и ремонту.
Шейман рассказал, что партнеры в Африке предлагают создать предприятия по производству и переработке мяса птицы и говядины, молочной продукции, аграрные холдинги.
В свою очередь белорусский лидер поручил работать больше над созданием совместных предприятий и заключением долгосрочных контрактов.
Еще одной темой разговора стало создание в Беларуси новых предприятий, работающих в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление также было отмечено как перспективное. Виктор Шейман доложил главе государства соответствующие предложения.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!