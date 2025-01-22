Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж

Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам — поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя. Он предложил ответить на вопрос: «Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?». Предлагается три варианта ответа: «Да», «Нет», «Все равно». Большинство опрошенных сочли, что курские чиновники должны уведомлять о выезде за границу.