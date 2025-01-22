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Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж

КУРСК, 22 янв — РИА Новости. Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу, соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после проведения онлайн-опроса в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж. Эту позицию поддержало абсолютное большинство участников проведенного мной опроса в Тelegram — 81% (59,3 тысячи человек), в “ВК” — 87% (6,6 тысячи человек). Благодарю всех, кто проголосовал. Для меня мнение людей всегда является определяющим», — сообщил Хинштейн.

Он добавил, что изменения будут внесены в областные нормативные акты, где четко будет прописано, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя.

«Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия — историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам — поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя. Он предложил ответить на вопрос: «Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?». Предлагается три варианта ответа: «Да», «Нет», «Все равно». Большинство опрошенных сочли, что курские чиновники должны уведомлять о выезде за границу.