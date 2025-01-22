Перцов: у белорусского общества есть иммунитет к деструктивным вбросам

«Мы не просто голосуем за кандидата в Президенты. Мы определяем вектор, по которому будет развиваться наша страна в следующие годы и кого мы видим в качестве человека, который будет, по нашим представлениям, ожиданиям и чаяниям, такую страну делать. Мы оцениваем не только яркие предвыборные выступления, но и результаты, которых добились кандидаты», — сказал Владимир Перцов.
«Это показатель консолидации белорусского общества». Перцов о явке в первый день досрочного голосования.
Заместитель главы Администрации Президента указал на то, что за 30 лет не помнит ни одной избирательной кампании, когда бы Беларусь, ее политическую и избирательные системы не пытались дискредитировать. «Мы к этому уже привыкли и адаптировались. Просто появляются новые поколения, для которых все это в новинку. Новые средства массовой коммуникации для них единственное, что формирует их точку зрения. Но если мы будем вести свою суверенную политику, если будем независимой страной, то будут те, кому это не нравится, кто хотел бы видеть нас в ореоле своего влияния. Будут и те, кто при помощи политтехнологий всегда качает людей внутри нашей страны, чтобы они были адептами их государственных, политических и корпоративных интересов», — подчеркнул Владимир Перцов.
Он также отметил, что такие попытки наблюдаются и сейчас. «Могу совершенно точно сказать, что на людей, которые приходят на избирательные участки, на социально и политически активных граждан, эти вбросы уже не оказывают большого влияния. Мы наблюдаем, где-то улыбаемся, а иногда серьезно относимся к тому, что наши оппоненты против нас предпринимают. Но мы понимаем, что общество совершенно иное, каким оно было еще пять лет тому назад. Есть уже прививка, есть определенный иммунитет и понимание того, в чьих интересах работают те люди, которые такие недружественные действия производят», — уверен заместитель главы Администрации Президента.