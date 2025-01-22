Перцов: у белорусского общества есть иммунитет к деструктивным вбросам

Заместитель главы Администрации Президента указал на то, что за 30 лет не помнит ни одной избирательной кампании, когда бы Беларусь, ее политическую и избирательные системы не пытались дискредитировать. «Мы к этому уже привыкли и адаптировались. Просто появляются новые поколения, для которых все это в новинку. Новые средства массовой коммуникации для них единственное, что формирует их точку зрения. Но если мы будем вести свою суверенную политику, если будем независимой страной, то будут те, кому это не нравится, кто хотел бы видеть нас в ореоле своего влияния. Будут и те, кто при помощи политтехнологий всегда качает людей внутри нашей страны, чтобы они были адептами их государственных, политических и корпоративных интересов», — подчеркнул Владимир Перцов.