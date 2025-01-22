Новый министр транспорта рассказала о переполненных автобусах в Ростове

В первую очередь, госпожа Беликова заметила сложности с ориентированием и отсутствием понятной навигации на остановочных комплексах. По ее словам, согласно маршрутной карте, от первоначальной точки до остановки нужно было пройти 13 минут. Столько же времени занимает поездка на маршрутке до конечной.