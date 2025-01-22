Генеральное консульство Беларуси откроется в Нижегородском кремле

Генеральное консульство Беларуси планируют открыть в Нижегородском кремле. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».
Согласно информации, сейчас из 11 корпуса кремля выселили сотрудников государственно-правового департамента и аппарата депутата Госдумы Романа Любарского. Чиновники теперь будут работать в приобретенном за счет бюджета «Доме связи».
В освобожденном корпусе проведут ремонт по дизайну, который был согласован с белорусской стороной. Торжественное открытие генерального консульства запланировано летом. Мероприятие может посетить президент республики Александр Лукашенко.