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Генеральное консульство Беларуси откроется в Нижегородском кремле

Торжественное открытие генконсульства запланировано летом.

Источник: Комсомольская правда

Генеральное консульство Беларуси планируют открыть в Нижегородском кремле. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Согласно информации, сейчас из 11 корпуса кремля выселили сотрудников государственно-правового департамента и аппарата депутата Госдумы Романа Любарского. Чиновники теперь будут работать в приобретенном за счет бюджета «Доме связи».

В освобожденном корпусе проведут ремонт по дизайну, который был согласован с белорусской стороной. Торжественное открытие генерального консульства запланировано летом. Мероприятие может посетить президент республики Александр Лукашенко.

дипломатия