Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию

Олег Эргашев был назначен на должность вице-губернатора Петербурга в 2020 году. До этого он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени Кирова преподавателем, доцентом кафедры и клиники военно-полевой хирургии. Также Эргашев был профессором кафедры госпитальной хирургии № 2 им. Ф. Г. Углова в Государственном медицинском университете имени И. П. Павлова и профессором кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ имени И. И. Мечникова Минздрава России.