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Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Источник: © РИА Новости

Эргашев координировал и контролировал деятельность комитета по здравоохранению, управления ветеринарии Санкт‑Петербурга и комитета по информатизации и связи.

Олег Эргашев был назначен на должность вице-губернатора Петербурга в 2020 году. До этого он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени Кирова преподавателем, доцентом кафедры и клиники военно-полевой хирургии. Также Эргашев был профессором кафедры госпитальной хирургии № 2 им. Ф. Г. Углова в Государственном медицинском университете имени И. П. Павлова и профессором кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ имени И. И. Мечникова Минздрава России.