Гутерриш: «мощная дипломатия» Трампа позволила добиться перемирия в Газе

«Переговоры все затягивались и затягивались. И вдруг внезапно все случилось. Я думаю важную роль в этом сыграла мощная дипломатия тогдашнего избранного президента Соединенных Штатов, — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Позиция Израиля была такова, что еще за два дня до достижения прекращения огня они на него не соглашались, и вдруг они дали согласие. Я думаю, мы увидели пример мощной дипломатии, которой мы должны отдать должное».
Трамп, говоря о перемирии на Ближнем Востоке в своей инаугурационной речи, заявил, что видит себя миротворцем. Он также считает, что предыдущая американская администрация под руководством Джо Байдена не причастна к достижению этих договоренностей.
Режим прекращения огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем должен был вступить в силу 19 января в 09:30 мск, но из-за задержки с передачей списка заложников, которых движение готово было освободить в первый день, перемирие началось в 12:15 мск. В тот же день вечером палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.
Вечером 15 января власти Катара объявили, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Имя россиянина Александра Труфанова, имеющего и израильское гражданство, значилось в перечне 33 заложников, который опубликовала телерадиокомпания Kan.