Гутерриш: «мощная дипломатия» Трампа позволила добиться перемирия в Газе

«Переговоры все затягивались и затягивались. И вдруг внезапно все случилось. Я думаю важную роль в этом сыграла мощная дипломатия тогдашнего избранного президента Соединенных Штатов, — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Позиция Израиля была такова, что еще за два дня до достижения прекращения огня они на него не соглашались, и вдруг они дали согласие. Я думаю, мы увидели пример мощной дипломатии, которой мы должны отдать должное».