Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности

«Двадцать третьего января сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — результаты совершенствования контрольно-надзорной деятельности. С докладами выступят заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко и генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов», — говорится в сообщении.