«Двадцать третьего января сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — результаты совершенствования контрольно-надзорной деятельности. С докладами выступят заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко и генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов», — говорится в сообщении.
Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 января проведет совещание с членами правительства по теме контрольно-надзорной деятельности, с докладом выступит генпрокурор Игорь Краснов, сообщили в пресс-службе Кремля.