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МИД Литвы: Вильнюс не признает «паспорт», придуманный белорусской оппозицией

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вильнюс не признает в качестве юридического документа самодельный «паспорт», продвигаемый в Литве представителями белорусской оппозиции. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис, сообщает ТАСС.

Источник: Unsplash

«Политика не может идти вразрез с интересами народа». Представители старой оппозиции о так называемой современной оппозиции в изгнании.

«С правовой точки зрения никакого отношения к этому документу Литва не имеет и признать его не может», — заявил глава МИД.

В свою очередь председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас назвал «паспорт», придуманный белорусской оппозицией, «символическим документом». «Он не будет признан действительным на территории Литовской Республики», — считает дипломат.

Ранее ряд политиков в Литве выразили возмущение планами беглой белорусской оппозиции создать собственные альтернативные «паспорта» с изображением конного рыцаря, похожего на литовского «Витиса». По их мнению, белорусская оппозиция присваивает себе литовский символ.