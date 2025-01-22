МИД Литвы: Вильнюс не признает «паспорт», придуманный белорусской оппозицией

«Политика не может идти вразрез с интересами народа». Представители старой оппозиции о так называемой современной оппозиции в изгнании.
«С правовой точки зрения никакого отношения к этому документу Литва не имеет и признать его не может», — заявил глава МИД.
В свою очередь председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас назвал «паспорт», придуманный белорусской оппозицией, «символическим документом». «Он не будет признан действительным на территории Литовской Республики», — считает дипломат.
Ранее ряд политиков в Литве выразили возмущение планами беглой белорусской оппозиции создать собственные альтернативные «паспорта» с изображением конного рыцаря, похожего на литовского «Витиса». По их мнению, белорусская оппозиция присваивает себе литовский символ.