МИД Литвы: Вильнюс не признает «паспорт», придуманный белорусской оппозицией

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вильнюс не признает в качестве юридического документа самодельный «паспорт», продвигаемый в Литве представителями белорусской оппозиции. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис, сообщает ТАСС.