Полковник Ходаренок связал создание «Железного купола» США с испытанием «Орешника»

Но и до объявления этих стратегических инициатив Дональда Трампа усилия США по модернизации систем противоракетной обороны были существенно интенсифицированы. В 2025 году на ПРО в Соединенных Штатах предполагается выделить $28,4 млрд, в том числе $10,4 млрд непосредственно на Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA), $9,5 млрд на региональные и стратегические средства противоракетной обороны за рамками функций MDA и $8,5 млрд непосредственно на мероприятия по борьбе с боевыми блоками МБР.