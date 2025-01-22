СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

«МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов», — говорится в публикации.
Кроме того, ФРГ планирует ввести санкции против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.
МИД Германии также хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры.
«Германия надеется, что ЕС сможет разработать более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно дать понять, что Россия виновата в некоторых инцидентах», — пишет Politico.
При этом газета признала, что в прошлом европейским правительствам было сложно быстро и однозначно приписать «вину» за происшествия Москве.
Еще в июне прошлого года Politico сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.
Комментируя эту информацию, Захарова заявляла, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз ограничит доступ российским дипломатам. Она отмечала, что подобные ограничения связаны с «политической конъюнктурой, замешанной на русофобии» и противоречат международному праву.