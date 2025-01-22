Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германия предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу из-за «гибридных угроз», пишет Politico со ссылкой на документ немецкого МИД.

Источник: © РИА Новости

«МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов», — говорится в публикации.

Кроме того, ФРГ планирует ввести санкции против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.

МИД Германии также хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры.

«Германия надеется, что ЕС сможет разработать более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно дать понять, что Россия виновата в некоторых инцидентах», — пишет Politico.

При этом газета признала, что в прошлом европейским правительствам было сложно быстро и однозначно приписать «вину» за происшествия Москве.

Еще в июне прошлого года Politico сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

Комментируя эту информацию, Захарова заявляла, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз ограничит доступ российским дипломатам. Она отмечала, что подобные ограничения связаны с «политической конъюнктурой, замешанной на русофобии» и противоречат международному праву.

ЕС
санкции