Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине должен быть урегулирован на основе надежных юридических гарантий. Он отметил, что российская сторона ознакомила коллег с последними событиями вокруг урегулирования украинского конфликта. Вместе с этим была подчеркнута приверженность Москвы достижению целей спецоперации и устранения коренных причин кризиса.