Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом

«Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело», — приводит его слова 22 января ТАСС.
Стубб добавил, что важным достижением Трампа стало перемирие в палестино-израильском конфликте. По его мнению, американский президент сейчас «пытается сформулировать решение» по Украине, которое могло бы быть схожим урегулирования.
При это он считает, что при урегулировании конфликта стоит избежать «сценария Афганистана», где власть пала вскоре после вывода американских войск.
Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине должен быть урегулирован на основе надежных юридических гарантий. Он отметил, что российская сторона ознакомила коллег с последними событиями вокруг урегулирования украинского конфликта. Вместе с этим была подчеркнута приверженность Москвы достижению целей спецоперации и устранения коренных причин кризиса.
До этого, 20 января, президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования является не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов людей, подчеркнул он.
В свою очередь Трамп после состоявшейся в тот же день инаугурации снова заявил, что планирует встретиться с Путиным и как можно быстрее и обсудить ситуацию на Украине. Новый госсекретарь США Марко Рубио назвал урегулирование украинского конфликта приоритетом республиканца.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.