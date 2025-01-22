США вооружат Эстонию реактивными системами HIMARS

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал соглашение о приобретении HIMARS с американским агентством оборонной промышленности DSCA в 2022 году. По договору на оборонном предприятии в Арканзасе для Министерства обороны республики собрали шесть систем HIMARS.