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США вооружат Эстонию реактивными системами HIMARS

Летом 2025 года Эстония получит партию новых реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Вооружение готовит к отправке в республику компания-производитель Lockheed Martin.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал соглашение о приобретении HIMARS с американским агентством оборонной промышленности DSCA в 2022 году. По договору на оборонном предприятии в Арканзасе для Министерства обороны республики собрали шесть систем HIMARS.

«Произведенные для Эстонии HIMARS уже готовы, осталось провести лишь несколько работ по интеграции, и они будут доставлены летом по морю…», — рассказал порталу ERR руководитель категории вооружений RKIK Рамиль Липп.

Как сообщает «Интерфакс», кроме реактивных систем залпового огня, Эстония получит боеприпасы. Поставки снарядов ожидаются до конца 2025 года и позже.

Шесть систем HIMARS, дальность действия которых достигает 300 км, — одно из самых значительных приобретений Минобороны Эстонии. Общая стоимость контракта на поставку превысила $200 млн.