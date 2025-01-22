США вооружат Эстонию реактивными системами HIMARS

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал соглашение о приобретении HIMARS с американским агентством оборонной промышленности DSCA в 2022 году. По договору на оборонном предприятии в Арканзасе для Министерства обороны республики собрали шесть систем HIMARS.
«Произведенные для Эстонии HIMARS уже готовы, осталось провести лишь несколько работ по интеграции, и они будут доставлены летом по морю…», — рассказал порталу ERR руководитель категории вооружений RKIK Рамиль Липп.
Как сообщает «Интерфакс», кроме реактивных систем залпового огня, Эстония получит боеприпасы. Поставки снарядов ожидаются до конца 2025 года и позже.
Шесть систем HIMARS, дальность действия которых достигает 300 км, — одно из самых значительных приобретений Минобороны Эстонии. Общая стоимость контракта на поставку превысила $200 млн.