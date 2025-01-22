Следователи не смогли провести обыск в администрации президента Южной Кореи

В публикации агентства уточняется, что, аргументируя отказ, чиновники в администрации сослались на два положения уголовного законодательства, из которых следует, что для обыска на охраняемой законом о государственной тайне территории необходимо согласие соответствующего органа. Служба безопасности президента не согласилась предоставить полиции доступ на территорию комплекса, поскольку и.о. главы службы безопасности, который имеет полномочия разрешать въезд, там не присутствовал. Аналогичная ситуация сложилась при попытке провести обыск в резиденции экс-президента. Около 16:50 исполнение ордера было остановлено.