Как подчеркнул Фицо, он готов ко всему, «но страну не ниспровергнуть». По его словам, иностранные «специалисты» уже прибыли в Словакию. Он обозначил вероятность попыток свержения законных властей путем организации уличных протестов и захвата административных зданий. Заседание Совбеза назначено на 9:00 (11:00 мск) 23 января, в нем также примет участие глава словацкого государства Петер Пеллегрини.
Dennik N: Фицо созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы правительству
ПРАГА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с полученными спецслужбой страны сведениями об угрозе государственного переворота с участием «иностранных экспертов» с опытом участия в цветных революциях в Грузии и на Украине. Об этом сообщил портал Dennik N.