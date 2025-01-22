Dennik N: Фицо созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы правительству

Как подчеркнул Фицо, он готов ко всему, «но страну не ниспровергнуть». По его словам, иностранные «специалисты» уже прибыли в Словакию. Он обозначил вероятность попыток свержения законных властей путем организации уличных протестов и захвата административных зданий. Заседание Совбеза назначено на 9:00 (11:00 мск) 23 января, в нем также примет участие глава словацкого государства Петер Пеллегрини.