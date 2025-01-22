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Европарламент принял скандальную резолюцию об итогах выборов в Беларуси

Европарламент призвал не признавать итоги выборов президента в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Европарламенте приняли резолюция с призывом не признавать итоги президентских выборов в Беларуси 2025 года, сообщает БелТА.

Так, депутатами Европарламента большинством голосов 22 января принята резолюция с призывом к странам Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Кроме того, евродепутаты призвали продолжить расширение санкций против Минска.

Отметим, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам являются рекомендательными и не обязательны для исполнения институтами или странами-членами Евросоюза.

Ранее МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси перед выборами. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что резолюция Европарламента является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, а также отметили, что документ не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан.

А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».