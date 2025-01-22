Европарламент принял скандальную резолюцию об итогах выборов в Беларуси

Ранее МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси перед выборами. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что резолюция Европарламента является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, а также отметили, что документ не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан.