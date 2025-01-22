Захарова оценила запрет Госдепа США вывешивать флаги ЛГБТ

21 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов. Как подчеркивается в документе, так называемая гендерная идеология, подразумевающая существование множества полов и предполагающая, что мужчины могут себя идентифицировать как женщины, а женщины — как мужчины, «внутренне противоречива» и допускает ложные утверждения.