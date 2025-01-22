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Сергей Тыщенко стал главой Котельниковского района Волгоградской области

Под Волгоградом сменили главу Котельниковского района.

Источник: администрация Котельниковского муниципального района

22 января Сергей Тыщенко стал новым главой Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе районной администрации, его кандидатуру единогласно поддержали депутаты.

Тыщенко родился и вырос в хуторе Чиганаки Волгоградской области. После школы получил педагогическое образование, затем преподавал историю в школе. Двадцать лет назад решил помочь родному краю и стал главой Нижнеяблочного сельского поселения. Потом занять должность главы Котельниковского района, а после — председателя районного Совета народных депутатов. В этом году Тыщенко вернулся на должность главы. Он хорошо знаком с проблемами района и потребностями жителей.

Напомним, что ранее район возглавлял Сергей Понкратов.