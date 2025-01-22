Сергей Тыщенко стал главой Котельниковского района Волгоградской области

Тыщенко родился и вырос в хуторе Чиганаки Волгоградской области. После школы получил педагогическое образование, затем преподавал историю в школе. Двадцать лет назад решил помочь родному краю и стал главой Нижнеяблочного сельского поселения. Потом занять должность главы Котельниковского района, а после — председателя районного Совета народных депутатов. В этом году Тыщенко вернулся на должность главы. Он хорошо знаком с проблемами района и потребностями жителей.