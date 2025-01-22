«Исполком объявил 2025-й год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа над фашизмом была одержана советским народом, частью которого были и жители Советской Молдавии — молдаване, гагаузы, украинцы, болгары, русские, евреи и представители других народов. Мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории и считаем своим долгом передать правду о войне будущим поколениям» , — написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Глава автономии отметила, что в рамках Года Победы в ВОВ в Гагаузии будет организован цикл образовательных, культурных и научных мероприятий, направленных на увековечение памяти героев войны.
«Я уверена, что Год 80-летия Великой Победы станет значимым событием для всех нас, объединив жителей автономии вокруг общей гордости за нашу историю», — добавила Гуцул.
После прихода к власти партии «Действие и солидарность» ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию.