После прихода к власти партии «Действие и солидарность» ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.